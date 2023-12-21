«Остался с двумя детьми и кредитами»: в Челябинске в мотосервисе сгорели все байки

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В результате хозяин мотосервиса Петр Сорин остался без своего «детища», которому он посвятил всю жизнь. «Мотобункером» он занимался много лет, сообщается в сообществе «[ЕКБ] МОТО».
Соратники Петра отметили, что теперь он остался без любимого дела, средств на существование, со множеством долгов и кредитов. Кроме того, мужчина воспитывает двоих детей.
Отмечается, что средняя цена мотоцикла — 1 млн рублей. Поэтому, в среднем, Петр лишился 45 млн рублей.
ЧП произошло 20 декабря в частном сервисе на улице Артиллерийской в Челябинске. В автосервисе от пожара обрушилась крыша. Никто из людей не пострадал, однако был риск того, что пламя перекинется на жилые дома.
Ранее сообщалось, что пенсионерка заживо сгорела в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом. А ее 48-летний сын сумел выжить — он выпрыгнул из окна. Теперь он находится в больнице.