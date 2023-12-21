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45 мотоциклов сгорели у владельца мотосервиса в Челябинске

«Остался с двумя детьми и кредитами»: в Челябинске в мотосервисе сгорели все байки

21 декабря 2023, 09:00
Фото: Midjourney

45 мотоциклов сгорели у владельца мотосервиса в Челябинске

В Челябинске во время пожара сгорело 45 мотоциклов — это все транспортные средства, которые находились внутри.

В результате хозяин мотосервиса Петр Сорин остался без своего «детища», которому он посвятил всю жизнь. «Мотобункером» он занимался много лет, сообщается в сообществе «[ЕКБ] МОТО».

Соратники Петра отметили, что теперь он остался без любимого дела, средств на существование, со множеством долгов и кредитов. Кроме того, мужчина воспитывает двоих детей.

Отмечается, что средняя цена мотоцикла — 1 млн рублей. Поэтому, в среднем, Петр лишился 45 млн рублей.

ЧП произошло 20 декабря в частном сервисе на улице Артиллерийской в Челябинске. В автосервисе от пожара обрушилась крыша. Никто из людей не пострадал, однако был риск того, что пламя перекинется на жилые дома.

Ранее сообщалось, что пенсионерка заживо сгорела в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом. А ее 48-летний сын сумел выжить — он выпрыгнул из окна. Теперь он находится в больнице.

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