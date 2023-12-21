Отец погибшего спортсмена из Первоуральска не винит никого в смерти сына

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Он уверен, что организаторы невиновны в случившемся. Он заявил, что смерть его 14-летнего сына является несчастным случаем.
Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай, — сказал отец мальчика.
Напомним, ЧП случилось 17 декабря. 14-летний мальчик был участником соревнований в Первоуральске. В ходе своего последнего боя ребенок пропустил несколько ударов, а потом потерял сознание. Помочь ему не удалось.
На место не смогла быстроп роехать скорая, так как шлагбаум оказался закрытым, а само мероприятие не было согласовано. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что ответственность за произошедшее должны понести организаторы соревнований.