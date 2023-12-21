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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Отец погибшего 14-летнего боксера из Первоуральска высказался о трагедии

Отец погибшего спортсмена из Первоуральска не винит никого в смерти сына

21 декабря 2023, 15:10
Фото: tagilcity.ru

Отец погибшего 14-летнего боксера из Первоуральска высказался о трагедии

Житель Свердловской области, сын которого скончался после боя на ринге, высказался о трагедии.

Он уверен, что организаторы невиновны в случившемся. Он заявил, что смерть его 14-летнего сына является несчастным случаем.

Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай, — сказал отец мальчика.

Напомним, ЧП случилось 17 декабря. 14-летний мальчик был участником соревнований в Первоуральске. В ходе своего последнего боя ребенок пропустил несколько ударов, а потом потерял сознание. Помочь ему не удалось.

На место не смогла быстроп роехать скорая, так как шлагбаум оказался закрытым, а само мероприятие не было согласовано. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что ответственность за произошедшее должны понести организаторы соревнований.

#Происшествия#Первоуральск#Дети#Смерть#Родители#Погибшие#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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