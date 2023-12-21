Озеро из-за коммунальной аварии образовалось в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Затоплена дорога от улицы Кировградской до Уральских Рабочих, сообщают очевидцы, пишет Ура.ру.
В «Водоканале» рассказали, что случилась утечка. Следствием ЧП стало отключение холодного водоснабжения на улице Кировградской, 11, 13 и в школе.
Специалисты уже трудятся над устранением аварии. Починить все они обещали до 20:00.
Напомним, что 16 декабря на Вагонке произошла коммунальная авария. В итоге батареи у местных жителей на время стали холодными. Об этом коммунальщики предупреждали заранее.