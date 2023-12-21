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Улица затоплена в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии

Озеро из-за коммунальной аварии образовалось в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 06:46
Фото: 1MI

Улица затоплена в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге на Уралмаше произошла коммунальная авария. Из-за стекающей воды появилось озеро.

Затоплена дорога от улицы Кировградской до Уральских Рабочих, сообщают очевидцы, пишет Ура.ру.

В «Водоканале» рассказали, что случилась утечка. Следствием ЧП стало отключение холодного водоснабжения на улице Кировградской, 11, 13 и в школе.

Специалисты уже трудятся над устранением аварии. Починить все они обещали до 20:00.

Напомним, что 16 декабря на Вагонке произошла коммунальная авария. В итоге батареи у местных жителей на время стали холодными. Об этом коммунальщики предупреждали заранее.

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#Происшествия#Школа#Водоснабжение#Озеро#Уралмаш#Коммунальная авария#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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