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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Один человек погиб в ДТП с минивэном и ГАЗом в Екатеринбурге

Пенсионер погиб в ДТП с ГАЗом в Свердловской области

21 декабря 2023, 10:04
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Один человек погиб в ДТП с минивэном и ГАЗом в Екатеринбурге

Минивэн столкнулся с ГАЗом в Екатеринбурге. В результате погиб один человек. Авария случилась днем 20 декабря на проспекте Космонавтов, 112.

Chrysler ехал по проспекту Космонавтов и неожиданно выехал не встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗом.

В результате 67-летний водитель минивэна был госпитализирован, но через два часа скончался. В общей сложности стаж вождения мужчины составлял 24 года. 49-летний водитель ГАЗа рассказал, что в какой-то момент увидел, что автомобиль стал смещаться на его полосу. И в результате случилось столкновение.

На месте работали руководители ГИБДД Екатеринбурга. Проводится расследование.

Напомним, ранее пенсионер сбил пешеходов, стоящих на остановке в Екатеринбурге.

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