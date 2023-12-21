Пенсионер погиб в ДТП с ГАЗом в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Chrysler ехал по проспекту Космонавтов и неожиданно выехал не встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗом.
В результате 67-летний водитель минивэна был госпитализирован, но через два часа скончался. В общей сложности стаж вождения мужчины составлял 24 года. 49-летний водитель ГАЗа рассказал, что в какой-то момент увидел, что автомобиль стал смещаться на его полосу. И в результате случилось столкновение.
На месте работали руководители ГИБДД Екатеринбурга. Проводится расследование.
Напомним, ранее пенсионер сбил пешеходов, стоящих на остановке в Екатеринбурге.