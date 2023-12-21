Пенсионер погиб в ДТП с ГАЗом в Свердловской области

В результате 67-летний водитель минивэна был госпитализирован, но через два часа скончался. В общей сложности стаж вождения мужчины составлял 24 года. 49-летний водитель ГАЗа рассказал, что в какой-то момент увидел, что автомобиль стал смещаться на его полосу. И в результате случилось столкновение.