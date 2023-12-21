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Пожилая женщина погибла в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

Пенсионерка заживо сгорела в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

21 декабря 2023, 07:14
Фото: Midjourney

Пожилая женщина погибла в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

В пожаре в СНТ «Авиатор» в Арамиле под Екатеринбургом сгорели пенсионерка и ее сын. Им было 74 года и 48 лет.

Воспламенился двухэтажный дом, в котором женщина и ее сын жили. Мужчина смог эвакуироваться — он выпрыгнул из окна, а женщина сгорела, пишет Ура.ру.

Дом выгорел до тла и обрушился. Мужчина с ожогами находится в Сысерти.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 20 на 21 декабря. Горел дом, площадью 100 квадратных метров. Потушили пламя 12 спасателей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо. У 59-летнего тагильчанина 50% ожогов тела.

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#Пожар#Спасатели#Эвакуация#Пенсионерка#Арамиль#Пламя#Жертвы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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