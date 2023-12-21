Пенсионерка заживо сгорела в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Воспламенился двухэтажный дом, в котором женщина и ее сын жили. Мужчина смог эвакуироваться — он выпрыгнул из окна, а женщина сгорела, пишет Ура.ру.
Дом выгорел до тла и обрушился. Мужчина с ожогами находится в Сысерти.
Напомним, что пожар произошел в ночь с 20 на 21 декабря. Горел дом, площадью 100 квадратных метров. Потушили пламя 12 спасателей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо. У 59-летнего тагильчанина 50% ожогов тела.