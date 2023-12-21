Пермская ЦБК развивает сотрудничество с восточными партнёрами

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что в текущем году китайские предприятия заказали у российских компаний около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона. Для КНР, общий объем рынка которой составляет 128 миллионов тонн, эта цифра не является большой. Однако для рынка целлюлозно-бумажной промышленности России с объемом 10 миллионов тонн в год это существенно.