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Пермская ЦБК развивает сотрудничество с восточными партнёрами

Пермская ЦБК развивает сотрудничество с восточными партнёрами

21 декабря 2023, 10:03
Фото: ПЦБК
Сотрудничество Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) с партнерами позволяет модернизировать производственное оборудование и увеличивать мощности.

Как сообщает издание, современные экономические условия требуют от предприятий целлюлозно-бумажной промышленности перестраивать логистические цепочки для закупки расходных материалов и оборудования. Однако Пермская целлюлозно-бумажная компания сумела быстро адаптироваться к новым условиям благодаря успешному сотрудничеству с партнерами из Китайской Народной Республики и других стран, пишет properm.ru.

В ноябре текущего года Пермская ЦБК представила продукцию своего производства на Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования. Организация стенда компании осуществлялась совместно с официальным дистрибьютором продукции ПЦБК в Китае — компанией «Юнь Чоу» АРВМ.

Представители Пермской ЦБК провели переговоры с покупателями тарных картонов из Китая, посетили предприятия по производству гофрированной упаковки и обсудили перспективы поставок продукции из Перми. В общей сложности Пермская ЦБК заключила 20 новых соглашений с производителями гофроупаковки из Китая и Юго-Восточной Азии.

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что в текущем году китайские предприятия заказали у российских компаний около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона. Для КНР, общий объем рынка которой составляет 128 миллионов тонн, эта цифра не является большой. Однако для рынка целлюлозно-бумажной промышленности России с объемом 10 миллионов тонн в год это существенно.

Благодаря экспорту цены на рынке России постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, что является положительным трендом. Наличие рынков сбыта дает возможность смотреть в будущее с уверенностью, подчеркнул Бойченко.

Пермская целлюлозно-бумажная компания также осуществляет поставки своей продукции в Китай. Например, целлюлозную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft. Производители Китая используют картон из Перми для изготовления гофроупаковки для мебели и электробытовых приборов.

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