tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Министр раскритиковал организацию турнира в Первоуральске, где погиб ребенок

Погибший 14-летний боксер в Первоуральске имел противопоказания для участия

21 декабря 2023, 15:38
Фото: 1MI

Министр раскритиковал организацию турнира в Первоуральске, где погиб ребенок

14-летний боксер, который погиб после боя в Первоуральске, имел противопоказания. Ему не следовало участвовать в соревнованиях. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

Помимо этого, судьи не имели должной категории, а у медработника не было необходимых препаратов в аптечках, заявил министр «Четвертому каналу».

Напомним, прощание со спортсменом состоялось 21 декабря. Он скончался 17 декабря во время соревнований в Первоуральске. Поединок был финальным. Мальчик неожиданно потерял сознание. Его госпитализировали, но спасти его не удалось.

Действия организаторов раскритиковал и депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, за этот инцидент ответственность должны понести организаторы.

Бой 14-летнего боксера во время соревнований в Первоуральске попал на видео
Узнать подробнее
#Происшествия#Первоуральск#Дети#Бокс#Погибшие#Леонид Рапопорт#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Спортмен
Подпишитесь
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
Сегодня, 09:55
Ошибки в тендере: строительство исправительного центра в Тагиле пока не начнется
Сегодня, 10:26
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Вчера, 09:08
Рекорд рекордов. Гордума Нижнего Тагила приняла бюджет на новый год
Сегодня, 07:28
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:45
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:21