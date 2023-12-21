Погибший 14-летний боксер в Первоуральске имел противопоказания для участия

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Помимо этого, судьи не имели должной категории, а у медработника не было необходимых препаратов в аптечках, заявил министр «Четвертому каналу».
Напомним, прощание со спортсменом состоялось 21 декабря. Он скончался 17 декабря во время соревнований в Первоуральске. Поединок был финальным. Мальчик неожиданно потерял сознание. Его госпитализировали, но спасти его не удалось.
Действия организаторов раскритиковал и депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, за этот инцидент ответственность должны понести организаторы.