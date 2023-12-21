Покупателям и продавцам выплатят компенсацию: в Екатеринубрге сгорел пункт «Озон»

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Сгорел пункт выдачи на улице Таежной, 11. Предварительно известно, что никто не пострадал. Об этом сообщается в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Сотрудники пункта выдачи рассказали, что за поврежденные посылки их владельцам выплатят компенсации. Часть товаров либо полностью выгорела, либо повредилась. Обо всех изменениях клиенты будут предупреждены.
Также компенсации будут выплачены и продавцам, пишет Е1. В настоящее время пункт выдачи временно закрыт.
В МЧС рассказали, что потушили пожар за шесть минут. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, что летом прошлого года пожар на складе «Озона» уничтожил товары на миллионы рублей. Тогда голел склад на Новорижском шоссе в подмосковной Истре. В том пожаре погиб один человек.