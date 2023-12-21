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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Пункт выдачи заказов «Озон» сгорел в Екатеринбурге

Покупателям и продавцам выплатят компенсацию: в Екатеринубрге сгорел пункт «Озон»

21 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI

Пункт выдачи заказов «Озон» сгорел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сгорел пункт выдачи заказов «Озон». Это произошло в утреннее время 21 декабря.

Сгорел пункт выдачи на улице Таежной, 11. Предварительно известно, что никто не пострадал. Об этом сообщается в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Сотрудники пункта выдачи рассказали, что за поврежденные посылки их владельцам выплатят компенсации. Часть товаров либо полностью выгорела, либо повредилась. Обо всех изменениях клиенты будут предупреждены.

Также компенсации будут выплачены и продавцам, пишет Е1. В настоящее время пункт выдачи временно закрыт.

В МЧС рассказали, что потушили пожар за шесть минут. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что летом прошлого года пожар на складе «Озона» уничтожил товары на миллионы рублей. Тогда голел склад на Новорижском шоссе в подмосковной Истре. В том пожаре погиб один человек.

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#Пожар#Компенсация#Пункт выдачи#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Дарья Сорокина
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