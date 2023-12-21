Помещения в здании банка УБРиР в Нижнем Тагиле выкупят за 23 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:02
Известно, что площадь помещений составляет 747,1 квадратных метра. В здании четыре этажа, заявил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в ходе очередного заседания гордумы.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, — заявил Бурдилов.
Начальник финансового управления Нижнего Тагила Марина Кудрявцева пояснила, что на данный момент часть отделов администрации города располагаются в здании бывшей гостиницы «Северный Урал». Однако оно относится к объектам культурного наследия.
По словам Кудрявцевой, здание требует реставрации. Однако она, по предварительным подсчетам, обойдется более миллиарда рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге было продано здание ТРЦ «Алатырь». На него нашелся один единственный покупатель. Он предложил 1,5 миллиарда рублей на аукционе. Площадь здания составляет более 70 тысяч квадратных метров.