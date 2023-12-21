tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Мэрия Нижнего Тагила выкупит помещения в здании банка УБРиР за 23 млн рублей

Помещения в здании банка УБРиР в Нижнем Тагиле выкупят за 23 миллиона рублей

21 декабря 2023, 06:00
Фото: tagilcity.ru

Мэрия Нижнего Тагила выкупит помещения в здании банка УБРиР за 23 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила выкупила здание Уральского банка реконструкции и развития за 23 миллиона рублей. Здание располагается на улице Горошникова, 56.

Известно, что площадь помещений составляет 747,1 квадратных метра. В здании четыре этажа, заявил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в ходе очередного заседания гордумы.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, — заявил Бурдилов.

Начальник финансового управления Нижнего Тагила Марина Кудрявцева пояснила, что на данный момент часть отделов администрации города располагаются в здании бывшей гостиницы «Северный Урал». Однако оно относится к объектам культурного наследия.

По словам Кудрявцевой, здание требует реставрации. Однако она, по предварительным подсчетам, обойдется более миллиарда рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге было продано здание ТРЦ «Алатырь». На него нашелся один единственный покупатель. Он предложил 1,5 миллиарда рублей на аукционе. Площадь здания составляет более 70 тысяч квадратных метров.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мэрия#Екатеринбург#Алексей Бурдилов#Ирина Кирилова#Здание Покупка
Подпишитесь
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:45
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
19 декабря, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Вчера, 09:08
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
19 декабря, 11:27
Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов
Вчера, 09:51
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:21