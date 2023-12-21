Помещения в здании банка УБРиР в Нижнем Тагиле выкупят за 23 миллиона рублей

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге было продано здание ТРЦ «Алатырь». На него нашелся один единственный покупатель. Он предложил 1,5 миллиарда рублей на аукционе. Площадь здания составляет более 70 тысяч квадратных метров.