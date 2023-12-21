Понтонный мост на набережной Нижнего Тагила вызвал обсуждения

По мнению депутата, понтонный мост станет преградой для тех, кто занимается в морском центре «Парус». Алексей Бурдилов пояснил, что, согласно предварительному проекту моста «Тагилгражданпроект», была предусмотрена раздвижная секция для прохода судов, и в основное время она будет закрыта.