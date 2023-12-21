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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

В Нижнем Тагиле депутаты раскритиковали проект понтонного моста

Понтонный мост на набережной Нижнего Тагила вызвал обсуждения

21 декабря 2023, 13:26
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле депутаты раскритиковали проект понтонного моста

В городской думе Нижнего Тагила 18 декабря заслушали бюджет Нижнего Тагила на 2024 год. Особое обсуждение вызвал включенный туда понтонный мост на городской набережной и заложенные на это 47 миллионов рублей.

Третий этап благоустройства предусматривает установку понтонного моста для комфортного перехода жителей с набережной «Тагильская лагуна-1» к «Тагильской лагуне-2». Депутаты, заслушав доклад представителей мэрии, стали высказываться о его необходимости.

На мой взгляд, это будет небезопасно, потому что пруд не замерзает, это большие затраты на эксплуатацию. Не проще ли эти деньги потратить на переход мимо ДОСААФ, мимо лодочной станции, мимо ГДДЮТ, от гостиницы? Летом будет гораздо красивее, — высказался депутат Павел Колпаков.

По мнению депутата, понтонный мост станет преградой для тех, кто занимается в морском центре «Парус». Алексей Бурдилов пояснил, что, согласно предварительному проекту моста «Тагилгражданпроект», была предусмотрена раздвижная секция для прохода судов, и в основное время она будет закрыта.

Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин напомнил думцам, что идея понтонного моста принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.

Средства были выделены. Наша задача на сегодня — оставить эти средства или не оставить. Если погрузиться в этот проект, то мы можем пригласить «Тагилгражданпроект» выступить с деталями. Можно пообсуждать, принимает эту статью или не принимаем, — отметил Горячкин.

Алексей Бурдилов, подытожив обсуждение, добавил, что если будет принято решение отказаться от этой статьи расходов, то этих средств в бюджете не будет. Перераспределение средств — это уже другая тема, требующая ряда обращений.

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