Правила военного призыва изменены в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Он утвердил перечень поручений по вопросам призыва на военную службу, данные размещены на сайте Кремля. Некоторые перемены затронут уже осенний призыв 2024 года. В том числе должен заработать единый реестр воинского учета и реестр повесток.
В поручении сказано, что осуществлять призыв в октябре — декабре 2024 года нужно будет при помощи системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».
Также Путин поручил обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток. Ответственным по этим вопросам назначен министр обороны Сергей Шойгу, а по вопросу электронных повесток — Шоугу и главу Минцифры Максута Шадаева.
Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации. Он сказал, что сейчас такой необходимости нет.