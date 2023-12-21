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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Свердловской области изменены правила призыва на военную службу

Правила военного призыва изменены в Свердловской области

21 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI

В Свердловской области изменены правила призыва на военную службу

В России, в том числе в Свердловской области, изменены правила призыва на военную службу. Изменения внес президент Владимир Путин.

Он утвердил перечень поручений по вопросам призыва на военную службу, данные размещены на сайте Кремля. Некоторые перемены затронут уже осенний призыв 2024 года. В том числе должен заработать единый реестр воинского учета и реестр повесток.

В поручении сказано, что осуществлять призыв в октябре — декабре 2024 года нужно будет при помощи системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».

Также Путин поручил обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток. Ответственным по этим вопросам назначен министр обороны Сергей Шойгу, а по вопросу электронных повесток — Шоугу и главу Минцифры Максута Шадаева.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации. Он сказал, что сейчас такой необходимости нет.

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#Политика#Владимир Путин#Свердловская область#Правила#Призыв#Военкомат#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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