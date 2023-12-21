Правила военного призыва изменены в Свердловской области

Также Путин поручил обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток. Ответственным по этим вопросам назначен министр обороны Сергей Шойгу, а по вопросу электронных повесток — Шоугу и главу Минцифры Максута Шадаева.