ПСБ и фонд «Защитники Отечества» выдали ветеранам СВО совместные платежные карты

Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка — ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других.