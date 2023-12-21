ПСБ и фонд «Защитники Отечества» выдали ветеранам СВО совместные платежные карты

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В торжественной церемонии приняли участие старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Банковская карта «Защитники Отечества» обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных опций — операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.
Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка — ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других.
Всего партнерами программ лояльности выступают более десяти организаций, и их число будет кратно расти.
Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей — это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. Ветераны, вернувшиеся с войны, получают все необходимое — социальные гарантии, адресную помощь, всестороннюю профессиональную медицинскую и психологическую поддержку. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта «Защитники Отечества», которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ, — сказала Вера Подгузова.
Мы помогаем собрать комплекты документов, которые Фонд в еженедельном режиме передает в Минобороны. Готовые удостоверения Министерство в рамках соглашения передает в Фонд «Защитники Отечества» для вручения их в региональных филиалах. Чтобы дополнительно поддержать ветеранов СВО и родственников погибших, мы вместе с Промсвязьбанком в рамках соглашения о сотрудничестве разработали карту лояльности. Уверена, что вы высоко оцените преимущества этой карты и будете ей пользоваться на постоянной основе, — прокомментировала Анна Цивилева.
Сколько бы и какие различные меры поддержки сегодня государство не оказывало участникам СВО и их семьям, этих мер всегда будет недостаточно. Мы, работая здесь, в тылу, отдаем себе в этом отчет. Наш Верховный Главнокомандующий не случайно в каждом своем выступлении называет воинов — участников специальной военной операции — нашим достоянием, опорой для страны. Без их ежечасного подвига там, на фронте, не будет России. Максимальная поддержка участников, ветеранов СВО и их семей — наш общий моральный долг. Одной из важных мер поддержки станет, в том числе, и совместная платежная карта «Защитники Отечества», которую создали банк ПСБ и Государственный фонд «Защитники Отечества». Это не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса — в том числе, от ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Уже можно сказать, что в проекте участвуют ведущие компании потребительского рынка нашей страны. Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки проекта. Количество его участников постоянно увеличивается. И здесь я, конечно, хотел бы поблагодарить бизнес за активную гражданскую позицию, — отметил Виктор Евтухов.