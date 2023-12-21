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Скульптуры растаяли в ледовом городке Екатеринбурга

Скульптуры растаяли в ледовом городке Екатеринбурга

21 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI
Из-за потепления в ледовом городке в Екатеринбурге растаяли фигуры. Из-за того, что ледяные блоки тают, художники столкнулись с проблемой.

Это те художники, которые участвуют в фестивале ледовых скульптур «Евразия», сообщает «КП-Екатеринбург».

Строит ледовый городок компания «Айс-проект 2000». Ее директор Наталья Тумакова отметила, что проблемы начались с приходом оттепели, так как лед не выносит плюсовых температур.

Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Участвовали шесть команд из России и одна из Беларуси. Возводить фигурки изо льда художники начали 18 декабря. Уже к 21 декабря у фигурок появились очертания, благодаря которым в них можно было узнать сказочных персонажей. Но теперь все тает.

Скульптуры художникам предстоит завершить к 26 декабря. После этого их будет оценивать жюри. Ледовый городок будет ждать гостей с 29 декабря.

Ранее, 20 декабря, в Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ветров. В некоторых районах ветер достигал 23 метров в секунду.

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#Общество#Свердловская область#Потепление#Скульптуры#Жюри#Гости#Оттепель#Ледяные фигуры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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