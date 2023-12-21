Скульптуры растаяли в ледовом городке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Это те художники, которые участвуют в фестивале ледовых скульптур «Евразия», сообщает «КП-Екатеринбург».
Строит ледовый городок компания «Айс-проект 2000». Ее директор Наталья Тумакова отметила, что проблемы начались с приходом оттепели, так как лед не выносит плюсовых температур.
Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Участвовали шесть команд из России и одна из Беларуси. Возводить фигурки изо льда художники начали 18 декабря. Уже к 21 декабря у фигурок появились очертания, благодаря которым в них можно было узнать сказочных персонажей. Но теперь все тает.
Скульптуры художникам предстоит завершить к 26 декабря. После этого их будет оценивать жюри. Ледовый городок будет ждать гостей с 29 декабря.
Ранее, 20 декабря, в Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ветров. В некоторых районах ветер достигал 23 метров в секунду.