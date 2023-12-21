Скульптуры растаяли в ледовом городке Екатеринбурга

Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Участвовали шесть команд из России и одна из Беларуси. Возводить фигурки изо льда художники начали 18 декабря. Уже к 21 декабря у фигурок появились очертания, благодаря которым в них можно было узнать сказочных персонажей. Но теперь все тает.