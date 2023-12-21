Сотни свердловчан пришли попрощаться с погибшим 14-летним боксером

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В церемонии прощания приняли участие родственники мальчика и спортсмены из той же секции. Мама спортсмена выразила благодарность всем на своей странице в социальной сети.
Ребенок с начальной школы занимался боксом. На последних соревнованиях он вышел на лидерские позиции. На кадрах с места видно, что помощь была оказана с первых минут. Однако врачам не удалось оперативно проехать.
Знакомые спортсмена рассказали, что он был дружелюбным, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, бой проходил в Центре развития детей и молодежи в Первоуральске с 16 по 17 декабря. В ходе состязаний мальчик получил несколько ударов по корпусу и голове. После этого он начал падать. Бой сразу же был прекращен.