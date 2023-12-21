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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Жители Первоуральска попрощались с погибшим 14-летним боксером

Сотни свердловчан пришли попрощаться с погибшим 14-летним боксером

21 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI

Жители Первоуральска попрощались с погибшим 14-летним боксером

С погибшим во время боя 14-летним спортсменом попрощались в Первоуральске. Церемония прошла 21 декабря.

В церемонии прощания приняли участие родственники мальчика и спортсмены из той же секции. Мама спортсмена выразила благодарность всем на своей странице в социальной сети.

Ребенок с начальной школы занимался боксом. На последних соревнованиях он вышел на лидерские позиции. На кадрах с места видно, что помощь была оказана с первых минут. Однако врачам не удалось оперативно проехать.

Знакомые спортсмена рассказали, что он был дружелюбным, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, бой проходил в Центре развития детей и молодежи в Первоуральске с 16 по 17 декабря. В ходе состязаний мальчик получил несколько ударов по корпусу и голове. После этого он начал падать. Бой сразу же был прекращен.

14-летний спортсмен в Первоуральске скончался во время соревнований по боксу
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#Общество#Первоуральск#Дети#Смерть#Бокс#Погибшие#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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