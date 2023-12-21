Соучастница убийства туристки в парке «Оленьи ручьи» пыталась выйти на свободу

Напомним, туристка из Пермского края отправилась на отдых в Свердловскую область. Она добралась до места сплава в Нижних Сергах, но пропала. 2 июня ее объявили в розыск. Чуть позже было найдено тело самой женщины, а также задержаны подозреваемые. Мужчина проживал в палатке убитой и, как оказалось, был в бегах.