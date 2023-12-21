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Суд не стал выпускать участницу убийства в свердловском парке «Оленьи ручьи»

Соучастница убийства туристки в парке «Оленьи ручьи» пыталась выйти на свободу

21 декабря 2023, 04:50
Фото: Midjourney

Суд не стал выпускать участницу убийства в свердловском парке «Оленьи ручьи»

Свердловский областной суд отказал соучастнице изнасилования и убийства туристки в парке Свердловской области «Оленьи ручьи» в выходе на свободу. Женщина просила заменить ей наказание на более мягкое.

Женщина по имени Ольга была осуждена на девять лет колонии общего режима. Она обвинялась в краже, разбое и изнасиловании с угрозой убийством. Заключенная решила выйти на свободу и попросила о более мягком наказании.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять ходатайство. Тогда Ольга обратилась в Свердловский областной суд. Он оставил решение без изменений.

Напомним, туристка из Пермского края отправилась на отдых в Свердловскую область. Она добралась до места сплава в Нижних Сергах, но пропала. 2 июня ее объявили в розыск. Чуть позже было найдено тело самой женщины, а также задержаны подозреваемые. Мужчина проживал в палатке убитой и, как оказалось, был в бегах.

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