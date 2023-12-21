Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Сообщение о гибели поступило от дежурной бригады медицинской помощи в 15 часов 30. По информации, полученной от свидетелей, падение работника произошло из-за неисправности подмостей. Установлено, что мужчина на стройке находился на законных основаниях.
Следственным отделом по Верх-Исетскому району после осмотра места происшествия назначены все необходимые экспертизы. Сыщиками изучается документация по охране труда. Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ. По окончании следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Весной 2023 года в Нижнем Тагиле работник НТЗМК получил травматическую ампутацию ног. Врачи смогли помочь выжить мужчине. Сейчас он проходит реабилитацию.