Тарифы на вывоз мусора вырастут больше чем на 100 рублей в Свердловской области

Далее тариф изменится еще раз с 1 января 2025 года. Тариф снизится до 664,69 рублей, а с июля опять вырастет. На этот раз до 704,7 рублей. Следующее повышение запланировано на 1 июля 2026 года — до 742,18 рублей.