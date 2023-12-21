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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Тарифы на вывоз мусора выросли в Свердловской области

Тарифы на вывоз мусора вырастут больше чем на 100 рублей в Свердловской области

21 декабря 2023, 09:32
Фото: Midjourney

Тарифы на вывоз мусора выросли в Свердловской области

С 1 июля 2024 года в Свердловской области изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет на 60,43 рубля.

Ранее вывоз кубического метра обходился в 627,06 рублей, а будет — 687,49. Документ с новыми тарифами появился на сайте РЭК.

Далее тариф изменится еще раз с 1 января 2025 года. Тариф снизится до 664,69 рублей, а с июля опять вырастет. На этот раз до 704,7 рублей. Следующее повышение запланировано на 1 июля 2026 года — до 742,18 рублей.

Ранее региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщал, что допускает снижение тарифов за вывоз ТКО. Сделать это можно было бы по завершении строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.

Ранее сообщалось, что комиссии за ЖКХ для пенсионеров будут отменены.

Аномальные морозы не помешали вывозу мусора в Свердловской области
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#Экономика#Свердловская область#Мусор#Вывоз мусора#Тариф#РЭК#Екатеринбург#Мусоросортировочный завод#Дарья Сорокина
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