Тарифы на вывоз мусора вырастут больше чем на 100 рублей в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Ранее вывоз кубического метра обходился в 627,06 рублей, а будет — 687,49. Документ с новыми тарифами появился на сайте РЭК.
Далее тариф изменится еще раз с 1 января 2025 года. Тариф снизится до 664,69 рублей, а с июля опять вырастет. На этот раз до 704,7 рублей. Следующее повышение запланировано на 1 июля 2026 года — до 742,18 рублей.
Ранее региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщал, что допускает снижение тарифов за вывоз ТКО. Сделать это можно было бы по завершении строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.
Ранее сообщалось, что комиссии за ЖКХ для пенсионеров будут отменены.