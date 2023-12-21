Цены на горячую воду в Екатеринбурге вырастут почти на 300 рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Екатеринбурге самые крупные поставщики — компании «Т Плюс» и «Химмаш Энерго». С июля 2024 года первая фирма будет брать на 5,15 рубля больше — 42,88 руб./ м3, а за отопление — 217,47 рубля.
Жителей Химмаша обслуживает «Химмаш Энерго», за воду им предстоит платить на 8,26 рубля больше — 68,98 руб./ м3. Разница с действующем тарифом на отопление составляет 225,98 руб.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 1 июля 2024 года вырастет тариф на вывоз мусора. Он увеличится на 60,43 рубля.