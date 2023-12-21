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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Цены на горячую воду вырастут в Екатеринбурге в 2024 году

Цены на горячую воду в Екатеринбурге вырастут почти на 300 рублей

21 декабря 2023, 13:40
Фото: 1MI

Цены на горячую воду вырастут в Екатеринбурге в 2024 году

РЭК определила цены на горячую воду и отопление в Екатеринбурге на 2024 год. Энергетикам позволили увеличить цену только летом, когда отопление и горячая вода пользуются меньшим спросом.

В Екатеринбурге самые крупные поставщики — компании «Т Плюс» и «Химмаш Энерго». С июля 2024 года первая фирма будет брать на 5,15 рубля больше — 42,88 руб./ м3, а за отопление — 217,47 рубля.

Жителей Химмаша обслуживает «Химмаш Энерго», за воду им предстоит платить на 8,26 рубля больше — 68,98 руб./ м3. Разница с действующем тарифом на отопление составляет 225,98 руб.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 1 июля 2024 года вырастет тариф на вывоз мусора. Он увеличится на 60,43 рубля.

Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году
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#Экономика#Цены#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Мусор#Отопление#Тарифы#Тариф#Энергетика#Спрос#РЭК#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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