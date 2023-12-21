Тухлятина и сомнительные повара найдены в закусочных Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Кухня соответствовала нормативам только в одном из четырех проверенных заведений, сообщает Е1.
К примеру, на улице Донбасской в заведении под названием «Шаурма» проверяющие нашли немаркированные продукты и заветренный соус. Раковина в ларьке была грязной.
Под прилавком валялся мешок с алкогольной продукцией, холя алкоголь запрещено продавать в подобных торговых точках. Продавец сказал, что мешок предназначался лично для него, но не для продажи.
В торговой точке «Шаурма-Самса» на улице Восстания специалисты нашли просрочку. Это протухшее мясо и майонез. Продавец сказал, что ничего не знал, так как работает первый день.
Ларьке заведения «777» нашли просрочку и грязную посуду, которая явно давно стояла в непомытом виде.
Проверку прошла только кухня и посуда в заведении «Мангалыч». Однако очевидцы жаловались на запах, которые разносится отсюда.
Ни один из сотрудников обследованных на Уралмаше торговых точек не имел медицинской книжки. Хотя это обязательное условие для работы в общепите в России. Теперь общественники напишут о своей проверке в прокуратуру.
Ранее у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде обнаружили кишечную инфекцию.