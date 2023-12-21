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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Екатеринбурге в уличных закусочных нашли просрочку

Тухлятина и сомнительные повара найдены в закусочных Екатеринбурга

21 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в уличных закусочных нашли просрочку

Общественники и силовики провели проверки в точках фастфуда в Екатеринбурге. Они нашли стухшую мясную продукцию и продукты, не имеющие маркировок.

Кухня соответствовала нормативам только в одном из четырех проверенных заведений, сообщает Е1.

К примеру, на улице Донбасской в заведении под названием «Шаурма» проверяющие нашли немаркированные продукты и заветренный соус. Раковина в ларьке была грязной.

Под прилавком валялся мешок с алкогольной продукцией, холя алкоголь запрещено продавать в подобных торговых точках. Продавец сказал, что мешок предназначался лично для него, но не для продажи.

В торговой точке «Шаурма-Самса» на улице Восстания специалисты нашли просрочку. Это протухшее мясо и майонез. Продавец сказал, что ничего не знал, так как работает первый день.

Ларьке заведения «777» нашли просрочку и грязную посуду, которая явно давно стояла в непомытом виде.

Проверку прошла только кухня и посуда в заведении «Мангалыч». Однако очевидцы жаловались на запах, которые разносится отсюда.

Ни один из сотрудников обследованных на Уралмаше торговых точек не имел медицинской книжки. Хотя это обязательное условие для работы в общепите в России. Теперь общественники напишут о своей проверке в прокуратуру.

Ранее у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде обнаружили кишечную инфекцию.

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