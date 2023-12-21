В десятках дворов Нижнего Тагила появятся новогодние елки

Posted 21 декабря 2023, 10:46
Published 21 декабря 2023, 10:46
Modified 21 декабря 2023, 10:48
Updated 21 декабря 2023, 10:48
Ели выращивали в Горзеленхозе. Ежегодно мэрия помогает с доставкой деревьев, а ТОСовцы уже самостоятельно оформляют дворы — делают фигурки Деда Мороза и Снегурочки, заливают горки, вешают гирлянды, а также украшают подъезды, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Председатель ТОС «Микрорайон Северный» Анатолий Антипов рассказал, что в фестивале жители участвуют ежегодно. Дети помогают с украшением территории около клуба «Дружные», делают игрушки из фанеры, чтобы нарядить елку. Также в порядок приводится территория — убирается снег и заливается горка.
В текущем году фестиваль начался 18 декабря. Итоги будут подведены в начале февраля следующего года.