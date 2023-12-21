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Posted 21 декабря 2023, 10:46

Published 21 декабря 2023, 10:46

Modified 21 декабря 2023, 10:48

Updated 21 декабря 2023, 10:48

Новогодними елками украсит дворы и места отдыха мэрия Нижнего Тагила

В десятках дворов Нижнего Тагила появятся новогодние елки

21 декабря 2023, 10:46
Фото: 1MI.

Новогодними елками украсит дворы и места отдыха мэрия Нижнего Тагила

Сюжет
Новый год
Подготовка к Новому году в Нижнем Тагиле продолжается. 21 и 22 декабря во дворах и зонах отдыха развезут 60 елок. Это касается участников фестиваля «Новогодний ТОС».

Ели выращивали в Горзеленхозе. Ежегодно мэрия помогает с доставкой деревьев, а ТОСовцы уже самостоятельно оформляют дворы — делают фигурки Деда Мороза и Снегурочки, заливают горки, вешают гирлянды, а также украшают подъезды, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Председатель ТОС «Микрорайон Северный» Анатолий Антипов рассказал, что в фестивале жители участвуют ежегодно. Дети помогают с украшением территории около клуба «Дружные», делают игрушки из фанеры, чтобы нарядить елку. Также в порядок приводится территория — убирается снег и заливается горка.

В текущем году фестиваль начался 18 декабря. Итоги будут подведены в начале февраля следующего года.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Нижний Тагил#Новый год#Елка#ТОС#Украшение#Екатеринбург
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