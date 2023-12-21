В десятках дворов Нижнего Тагила появятся новогодние елки

Председатель ТОС «Микрорайон Северный» Анатолий Антипов рассказал, что в фестивале жители участвуют ежегодно. Дети помогают с украшением территории около клуба «Дружные», делают игрушки из фанеры, чтобы нарядить елку. Также в порядок приводится территория — убирается снег и заливается горка.