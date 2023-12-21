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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:42

В Екатеринбурге нашелся покупатель на ТЦ «Алатырь»

В Екатеринбурге с третьего раза удалось продать ТЦ «Алатырь»

21 декабря 2023, 03:40
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашелся покупатель на ТЦ «Алатырь»

У торгово-развлекательного центра «Алатырь» в Екатеринбурге может смениться владелец. На аукцион по продаже здания заявилась только одна компания «Пик XV».

Стоимость сделки составила 1,5 миллиарда рублей. В общей сложности площадь здания составляет 73,4 тысячи квадратных метров, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе РАД.

ТРЦ находится в районе, где высокий уровень деловой и туристической активности. Недалеко располагается «Екатеринбург Арена».

Напомним, в мае текущего года стало известно, что в Нижнем Тагиле продается ТЦ «Парк». За него владельцы просят 1,5 миллиарда рублей.

#Экономика#Аукцион#Продажа#Здание#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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