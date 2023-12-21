В Екатеринбурге с третьего раза удалось продать ТЦ «Алатырь»

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Стоимость сделки составила 1,5 миллиарда рублей. В общей сложности площадь здания составляет 73,4 тысячи квадратных метров, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе РАД.
ТРЦ находится в районе, где высокий уровень деловой и туристической активности. Недалеко располагается «Екатеринбург Арена».
Напомним, в мае текущего года стало известно, что в Нижнем Тагиле продается ТЦ «Парк». За него владельцы просят 1,5 миллиарда рублей.