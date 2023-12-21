В тройку лидеров рейтинга мэров России включили мэра Сочи Копайгородского

Как ожидается, уходящий год обеспечит курортному Сочи рекордную статистику по числу гостей: 7,6 миллиона отдыхающих. Для продвижения туристического продукта в Сочи одновременно с положениями генерального плана планируют осуществлять стратегию развития до 2035 года, которая собрала десятки приоритетных проектов. В генплан входит все, что может представлять ценность для истории и культуры.