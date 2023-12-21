В тройку лидеров рейтинга мэров России включили мэра Сочи Копайгородского

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Исследование оценки деятельности российских мэров было подготовлено экспертами Финансового университета при Правительстве РФ при поддержке специалистов центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом информирует newstracker.
По данным этого исследования, Алексей Копайгородский оказался в национальном рейтинге мэров в качестве главы одного из крупных финансово-экономических центров России вместе с руководителями Новокузнецка, Магнитогорска, Набережных Челнов и Тольятти. Всего в рейтинг вошли 88 фамилий глав городов.
Мэра Сочи в рейтинге обойти удалось только столичному мэру Сергею Собянину (он стал абсолютным лидером национального рейтинга за 2023 год) и мэру Тюмени Руслану Кухаруку. Зато в пятерке лидеров Алексей Копайгородский опередил руководство Грозного (столица Чечни) и Казани (столица Татарстана).
Авторы исследования опирались на результаты заочного анкетирования широкого круга экспертов, которые представляли разные социальные группы и разные профессиональные сообщества, что обеспечило объективность оценки.
Под руководством Алексея Копайгородского город Сочи в последние годы достиг впечатляющих финансово-экономических результатов. В Краснодарском крае этот курорт вышел в лидеры по темпам роста инвестиций, представив в портфеле почти пять десятков проектов на общую сумму 495,5 миллиарда рублей.
Отдельную высокую оценку экспертов получила инициатива Алексея Копайгородского, в соответствии с которой чиновники городской администрации должны получать премии не гарантированно, а по итогам своей деятельности. Для этого в Сочи запустили систему оценки работы муниципальных служащих — KPI.
Как ожидается, уходящий год обеспечит курортному Сочи рекордную статистику по числу гостей: 7,6 миллиона отдыхающих. Для продвижения туристического продукта в Сочи одновременно с положениями генерального плана планируют осуществлять стратегию развития до 2035 года, которая собрала десятки приоритетных проектов. В генплан входит все, что может представлять ценность для истории и культуры.