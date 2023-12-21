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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:13

Конфликт из-за вейпа между девушкой и водителем такси произошел в Екатеринбурге

Высадил девушек на мороз: шофер издевается над клиентом из Екатеринбурга

21 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

Конфликт из-за вейпа между девушкой и водителем такси произошел в Екатеринбурге

Очередной конфликт на почве качества оказанной услуги произошел между пассажиром и водителем такси. В центре внимания оказались девушка и водитель из Екатеринбурга.

Во время выполнения заказа шофер высадил двух девушек прямо посреди улицы, несмотря на мороз и ночное время суток. Конфликт произошел после уточняющего вопроса от одной из пассажиров про электронные сигареты.

Девушка, спешно покидая салон авто, забыла свою шапку. Однако чужую вещь мужчина отдать отказывается, предлагая ей ехать в Первоуральск. Девушка считает это издевательством и фактически кражей.

Со слов самого водителя, предложение поехать в другой город он озвучил, чтобы проучить юную леди, которая разбудила его посреди ночи своим звонком.

Решить вопрос мирно у сторон пока не получается, даже с привлечением службы поддержки.

Напоминаем, ранее в Екатеринбурге на глазах у ребенка произошла драка между водителем автобуса и пассажиром.

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#Происшествия#Транспорт#Александра Логинова#Услуги#Такси#Конфликт#Екатеринбург#Инцидент
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