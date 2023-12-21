Высадил девушек на мороз: шофер издевается над клиентом из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Во время выполнения заказа шофер высадил двух девушек прямо посреди улицы, несмотря на мороз и ночное время суток. Конфликт произошел после уточняющего вопроса от одной из пассажиров про электронные сигареты.
Девушка, спешно покидая салон авто, забыла свою шапку. Однако чужую вещь мужчина отдать отказывается, предлагая ей ехать в Первоуральск. Девушка считает это издевательством и фактически кражей.
Со слов самого водителя, предложение поехать в другой город он озвучил, чтобы проучить юную леди, которая разбудила его посреди ночи своим звонком.
Решить вопрос мирно у сторон пока не получается, даже с привлечением службы поддержки.
Напоминаем, ранее в Екатеринбурге на глазах у ребенка произошла драка между водителем автобуса и пассажиром.