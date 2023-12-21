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Волки зарызли собаку во дворе дома в поселке в Свердловской области

«Выскочат и голову отгрызут»: волки растерзали собаку на цепи в свердловском поселке

21 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI

Волки зарызли собаку во дворе дома в поселке в Свердловской области

В поселке Ис Свердловской области местные жители жалуются на нашествие волков. В одном из дворов частного дома хищники загрызли собаку, которая сидела на цепи.

По словам одной из местных жительниц, из-за стаи волков люди боятся выходить из домов и отпускать детей в школу.

С любой стороны волки выскочат и голову отгрызут! Дети сильно напугались, — рассказала женщина в группе «Ясно Новости» Вконтакте.

У охотников уже имеются разрешения на отстрел волков, рассказали в администрации Нижней Туры. На тропах установлены ловушки. Жителям поселка рекомендовано проверить, целые ли у них заборы.

По словам председателя правления РОО «Лесной Охотник и рыболов» Андрея Птицына, из-за вырубок в лесах становится меньше еды и это заставляет хищников выходить к людям. Охота ведется каждую ночь.

Птицын отметил, что в поселок приходит волчица и трое ее волчат. Она учит их охотиться. На рыхлом снегу в лесу это делать сложнее. Также Птицын добавил, что если вожак заденет капкан лапой, то в стае он больше не появится. Кроме того, волки проникают на участки, если к ним есть свободный доступ.

Напомним, жители поселка Ис ранее уже говорили, что заметили в поселке волков.

#Свердловская область#Нападение#Собака#Природа#Поселок#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Волк#Происшетствие
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