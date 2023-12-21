«Выскочат и голову отгрызут»: волки растерзали собаку на цепи в свердловском поселке

Птицын отметил, что в поселок приходит волчица и трое ее волчат. Она учит их охотиться. На рыхлом снегу в лесу это делать сложнее. Также Птицын добавил, что если вожак заденет капкан лапой, то в стае он больше не появится. Кроме того, волки проникают на участки, если к ним есть свободный доступ.