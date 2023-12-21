«Выскочат и голову отгрызут»: волки растерзали собаку на цепи в свердловском поселке

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
По словам одной из местных жительниц, из-за стаи волков люди боятся выходить из домов и отпускать детей в школу.
С любой стороны волки выскочат и голову отгрызут! Дети сильно напугались, — рассказала женщина в группе «Ясно Новости» Вконтакте.
У охотников уже имеются разрешения на отстрел волков, рассказали в администрации Нижней Туры. На тропах установлены ловушки. Жителям поселка рекомендовано проверить, целые ли у них заборы.
По словам председателя правления РОО «Лесной Охотник и рыболов» Андрея Птицына, из-за вырубок в лесах становится меньше еды и это заставляет хищников выходить к людям. Охота ведется каждую ночь.
Птицын отметил, что в поселок приходит волчица и трое ее волчат. Она учит их охотиться. На рыхлом снегу в лесу это делать сложнее. Также Птицын добавил, что если вожак заденет капкан лапой, то в стае он больше не появится. Кроме того, волки проникают на участки, если к ним есть свободный доступ.
Напомним, жители поселка Ис ранее уже говорили, что заметили в поселке волков.