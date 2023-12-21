Задушил, зарезал и выбросил. В Нижнем Тагиле будут судить красноярца за убийство

Красноярцу грозит срок за выброшенный из окна труп знакомого в Нижнем Тагиле

Уроженец Красноярского края предстанет перед судом в Нижнем Тагиле за убийство знакомого. Он сначала душил, а затем ударил ножом в шею своего знакомого. После окончания этих действий он выбросил тело в окно.