Задушил, зарезал и выбросил. В Нижнем Тагиле будут судить красноярца за убийство

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Инцидент случился в конце июля 2023 года. Мужчины распивали спиртное в одной из квартир на улице Кузнецкого. Между ними возник конфликт. В результате красноярец решил убить знакомого.
Он взял электрический провод и начал душить им мужчину. Когда тот перестал подавать признаки жизни, обвиняемый прекратил. Однако через какое-то время пострадавший стал хрипеть. Тогда мужчина взял нож и воткнул его в шею мужчины. Потерпевший скончался.
В тот же день обвиняемый решил скрыть преступление. Для этого он позвал знакомого и вместе они выбросили тело из окна. Труп в результате нашли прохожие.
Уголовное дело будет рассматривать Ленинский суд Нижнего Тагила.
В отношении второго мужчины также расследуется дело за укрывательство особо тяжкого преступления.
Напомним, ранее житель Нижнего Тагила забил свою девушку до смерти.