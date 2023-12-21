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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Красноярцу грозит срок за выброшенный из окна труп знакомого в Нижнем Тагиле

Задушил, зарезал и выбросил. В Нижнем Тагиле будут судить красноярца за убийство

21 декабря 2023, 09:48
Фото: Midjourney

Красноярцу грозит срок за выброшенный из окна труп знакомого в Нижнем Тагиле

Уроженец Красноярского края предстанет перед судом в Нижнем Тагиле за убийство знакомого. Он сначала душил, а затем ударил ножом в шею своего знакомого. После окончания этих действий он выбросил тело в окно.

Инцидент случился в конце июля 2023 года. Мужчины распивали спиртное в одной из квартир на улице Кузнецкого. Между ними возник конфликт. В результате красноярец решил убить знакомого.

Он взял электрический провод и начал душить им мужчину. Когда тот перестал подавать признаки жизни, обвиняемый прекратил. Однако через какое-то время пострадавший стал хрипеть. Тогда мужчина взял нож и воткнул его в шею мужчины. Потерпевший скончался.

В тот же день обвиняемый решил скрыть преступление. Для этого он позвал знакомого и вместе они выбросили тело из окна. Труп в результате нашли прохожие.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский суд Нижнего Тагила.

В отношении второго мужчины также расследуется дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, ранее житель Нижнего Тагила забил свою девушку до смерти.

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