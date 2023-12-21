Зэки из Нижнего Тагила мечтают попасть на СВО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле, где находятся экс-военные. Они очень интересовались, как оказаться на спецоперации, пишет Е1.
По словам Татьяны Мерзляковой, заключенные замотивирвоаны на службу. Однако она отметила, что не берут служить с некоторыми статьями, например, за физическое насилие. Не берут также по возрасту и состоянию здоровья, когда оно отрицательное.
Омбудсмен обещала подготовить для заключенных ИК памятку о том, как отправиться на фронт добровольно. Она отметила, что никто из свердловских добровольцев ни разу не дезертировал.
Ранее президент Владимир Путин озвучил итоги СВО.