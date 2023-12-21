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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Заключенные из Свердловской области массово просятся на СВО

Зэки из Нижнего Тагила мечтают попасть на СВО

21 декабря 2023, 10:02
Фото: Midjourney

Заключенные из Свердловской области массово просятся на СВО

Осужденные за преступления граждане из Свердловской области, в частности из Нижнего Тагила, выразили желание отправиться на спецоперацию.

Свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле, где находятся экс-военные. Они очень интересовались, как оказаться на спецоперации, пишет Е1.

По словам Татьяны Мерзляковой, заключенные замотивирвоаны на службу. Однако она отметила, что не берут служить с некоторыми статьями, например, за физическое насилие. Не берут также по возрасту и состоянию здоровья, когда оно отрицательное.

Омбудсмен обещала подготовить для заключенных ИК памятку о том, как отправиться на фронт добровольно. Она отметила, что никто из свердловских добровольцев ни разу не дезертировал.

Ранее президент Владимир Путин озвучил итоги СВО.

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#Общество#Нижний Тагил#Добровольцы#Омбудсмен#Заключенные#Служба#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
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