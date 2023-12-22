tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют школу №33

181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле

22 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют школу №33

В Нижнем Тагиле в 2024 году начнется ремонт здания МАОУ СОШ №33 на улице Красноармейской, 107А. На проведение работ из местного бюджета выделено 181,5 миллиона рублей.

Основанием для проведения капремонта стала муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года». Все работы подрядчику необходимо выполнить до 30 июня 2025 года.

Согласно рабочей документации, предусмотрены демонтажные и общестроительные работы. В школе заменят отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию, электроосвещение и силовое электрооборудование.

Также подрядная организация установит в здании внутренние устройства связи и охранно-пожарную сигнализацию. Кроме того, контрактом предусмотрена утилизация строительного мусора.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 января 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт школы №32 в центре города. Третью четверть ученики начнут уже в обновленном здании.

Капремонт трех школ планируется в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Капремонт спортзала в кадетской школе в Нижнем Тагиле начнется 1 маяШколу №138 отремонтируют в 2025 году в Нижнем ТагилеШкола №48 в Нижнем Тагиле откроется в День знаний
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Школа#Капитальный ремонт#Ученики#Строители#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:15
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
Вчера, 11:07
МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул
Сегодня, 09:50
Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
Вчера, 09:55
Салюта не будет: открытие ледового городка в Нижнем Тагиле пройдет без фейерверков
Сегодня, 11:19