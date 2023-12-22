181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют школу №33

В Нижнем Тагиле в 2024 году начнется ремонт здания МАОУ СОШ №33 на улице Красноармейской, 107А. На проведение работ из местного бюджета выделено 181,5 миллиона рублей.