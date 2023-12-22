181,5 млн выделено на капремонт школы №33 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Основанием для проведения капремонта стала муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года». Все работы подрядчику необходимо выполнить до 30 июня 2025 года.
Согласно рабочей документации, предусмотрены демонтажные и общестроительные работы. В школе заменят отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию, электроосвещение и силовое электрооборудование.
Также подрядная организация установит в здании внутренние устройства связи и охранно-пожарную сигнализацию. Кроме того, контрактом предусмотрена утилизация строительного мусора.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 января 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт школы №32 в центре города. Третью четверть ученики начнут уже в обновленном здании.