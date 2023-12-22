Автобус насмерть сбил женщину в Каменске-Уральском на глазах ее внучки

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
На пешеходном переходе водитель начал движение, когда появился зеленый свет и не дал женщине завершить переход дороги. В результате водитель ее сбил, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Как оказалось, на другой стороне улицы, на которую переходила пенсионерка, ее ждала внучка. Пострадавшую увезли в медучреждение, где она умерла.
По словам мужчины, ехавшего за рулем общественного транспорта, он ехал на небольшой скорости. Когда загорелся зеленый, он продолжил движение и сперва посмотрел вправо, а затем почувствовал удар в левую часть автобуса.
Напомним, 20 декабря 2023 года в Екатеринбурге произошло столкновение между минивэном и ГАЗом. Вскоре после аварии скончался 67-летний пенсионер, управлявший минивэном.