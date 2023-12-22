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Водитель автобуса в Каменске-Уральском насмерть сбил пешехода

Автобус насмерть сбил женщину в Каменске-Уральском на глазах ее внучки

22 декабря 2023, 03:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автобуса в Каменске-Уральском насмерть сбил пешехода

81-летняя жительница Каменска-Уральского погибла после того, как ее сбил автобус на пешеходном переходе. ДТП произошло 21 декабря 2023 года.

На пешеходном переходе водитель начал движение, когда появился зеленый свет и не дал женщине завершить переход дороги. В результате водитель ее сбил, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, на другой стороне улицы, на которую переходила пенсионерка, ее ждала внучка. Пострадавшую увезли в медучреждение, где она умерла.

По словам мужчины, ехавшего за рулем общественного транспорта, он ехал на небольшой скорости. Когда загорелся зеленый, он продолжил движение и сперва посмотрел вправо, а затем почувствовал удар в левую часть автобуса.

Напомним, 20 декабря 2023 года в Екатеринбурге произошло столкновение между минивэном и ГАЗом. Вскоре после аварии скончался 67-летний пенсионер, управлявший минивэном.

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