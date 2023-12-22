Больше полугода проект кремниевого свердловского завода проходил экоэкспертизу

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В ходе всех открытых встреч собственников будущего предприятия и местных жителей региона обсуждались многие вопросы, а также присутствовали представители различных организаций, оценивающих воздействия на окружающую среду.
Специалисты проекта отмечают, что многие обсуждаемые темы позволили улучшить экологические документы, чтобы они соответствовали требованиям перед государственной экологической экспертизой.
В конце текущего года Росприроднадзор провел экологическую экспертизу проекта, в результате которой предоставил положительное заключение. Сообщается, что будущий завод будет соответствовать стандартам, установленным действующим законодательством РФ в области экологии.
Ранее сообщалось, как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан.