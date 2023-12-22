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Свердловский Росприроднадзор разрешил строительство завода в Верхней Салде

Больше полугода проект кремниевого свердловского завода проходил экоэкспертизу

22 декабря 2023, 10:49
Фото: Midjourney

Свердловский Росприроднадзор разрешил строительство завода в Верхней Салде

В течение нескольких месяцев вопросы и возможные риски, связанные со строительством кремниевого завода в Верхней Салде, обсуждались жителями Свердловского региона.

В ходе всех открытых встреч собственников будущего предприятия и местных жителей региона обсуждались многие вопросы, а также присутствовали представители различных организаций, оценивающих воздействия на окружающую среду.

Специалисты проекта отмечают, что многие обсуждаемые темы позволили улучшить экологические документы, чтобы они соответствовали требованиям перед государственной экологической экспертизой.

В конце текущего года Росприроднадзор провел экологическую экспертизу проекта, в результате которой предоставил положительное заключение. Сообщается, что будущий завод будет соответствовать стандартам, установленным действующим законодательством РФ в области экологии.

Ранее сообщалось, как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан.

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#Свердловская область#Завод#Строительство#Екатеринбург#Верхняя Салда#Городское строительство#Камилла Булгакова
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