Чуть не умер: мужчине стало внезапно плохо во время авиаперелета из Екатеринбурга

Инцидент произошел в воздухе на борту самолета «Уральских Авиалиний». Экипаж выполнял рейс Екатеринбург — Благовещенск. Во время перелета у мужчины возникли проблемы с дыханием и снизилось артериальное давление. В салоне среди пассажиров нашлись врачи. Медики изначально предположили, что мужчина скончался. Позже пассажир пришел себя. Сейчас он доставлен в больницу после посадки в Сургуте, сообщает E1.ru.