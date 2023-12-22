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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Пассажир потерял сознание во время перелета из Екатеринбурга

Чуть не умер: мужчине стало внезапно плохо во время авиаперелета из Екатеринбурга

22 декабря 2023, 11:26
Фото: 1MI

Пассажир потерял сознание во время перелета из Екатеринбурга

Самочувствие 41-летнего мужчины без ног ухудшилось во время авиаперелета из Екатеринбурга. Он потерял сознание.

Инцидент произошел в воздухе на борту самолета «Уральских Авиалиний». Экипаж выполнял рейс Екатеринбург — Благовещенск. Во время перелета у мужчины возникли проблемы с дыханием и снизилось артериальное давление. В салоне среди пассажиров нашлись врачи. Медики изначально предположили, что мужчина скончался. Позже пассажир пришел себя. Сейчас он доставлен в больницу после посадки в Сургуте, сообщает E1.ru.

Ранее появилось сообщение о смерти 12-летней девочки во время поездки из ЛНР. Ребенок в составе группы детей следовал из лагеря.

Пилоты «Уральских авиалиний» не были уволены после посадки в поле
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#Александра Логинова#Больница#Врачи#Самолет#Уральские авиалинии#Сургут#Екатеринбург#Перелет#Стало плохо#Артериальное давление
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