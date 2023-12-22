«Дед Мороз» разбился насмерть во время поздравления детей в Челябинске

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Все это видели дети и родители. В этот момент во дворе проходил праздник. Альпинист забрался на высоту для поздравления ребят. Шоу организовала управляющая компания.
Теперь в организацию нагрянула прокуратура. Инспекторы будут выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина в Екатеринбурге упал с многоэтажки и разбился насмерть. Это произошло на улице Сахарова 17 декабря. Рядом с его телом находилась девушка.