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Альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с высоты и скончался в Челябинске

«Дед Мороз» разбился насмерть во время поздравления детей в Челябинске

22 декабря 2023, 07:48
Фото: Midjourney

Альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с высоты и скончался в Челябинске

В Челябинске промышленный альпинист в костюме Деда Мороза чисил окна на 24 этаже. В какой-то момент он сорвался и упал с высоты. Мужчина скончался.

Все это видели дети и родители. В этот момент во дворе проходил праздник. Альпинист забрался на высоту для поздравления ребят. Шоу организовала управляющая компания.

Теперь в организацию нагрянула прокуратура. Инспекторы будут выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина в Екатеринбурге упал с многоэтажки и разбился насмерть. Это произошло на улице Сахарова 17 декабря. Рядом с его телом находилась девушка.

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