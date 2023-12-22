tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Девушка под Нижним Тагилом закопала в сугробе новорожденного ребенка

Девушка под Нижним Тагилом родила ребенка в бане и закопала его в сугробе

22 декабря 2023, 07:17
Фото: Midjourney

Девушка под Нижним Тагилом закопала в сугробе новорожденного ребенка

Под Нижним Тагилом в закрытом городе Свободный девушка родила в бане ребенка, после чего закопала его в сугробе.

жительница Свердловской области втайне пришла на дачу своего свекра, где заперлась в бане и родила ребенка. В этот же день свекр тоже приехал и обнаружил девушку, которая держала малыша на руках. В тот момент, когда мужчина ушел за простынью, девушка закопала младенца в сугробе, пишет РЕН-ТВ.

Хозяин дачи вместе с соседом вытащили из снега ребенка. Его госпитализировали в реанимацию Нижнего Тагила. Девушку тоже отвезли в больницу.

Известно, что семья девушки благополучная, в ней есть уже двое детей. Отец работает учителем, а мать до рождения детей работала продавцом в магазине. О ее третьей беременности в семье не знали, включая ее мужа.

По предположению одной из местных жительниц, свердловчанка могла избавиться от нового ребенка, так как супруг ей однажды сказал, что не хочет троих детей.

Напомним, в Екатеринбурге прохожий нашел в сугробе новорожденного ребенка, которого родила 20-летняя девушка, и отвез его в больницу. По словам девушки, она родила младенца после изнасилования. Сейчас ребенку оказывают медпомощь.

Под Алапаевском годовалый ребенок замерз насмерть
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяцаЖитель Югорска облил свою дочь кипятком с ног до головы. Девочка в реанимацииВрачи в Санкт-Петербурге уронили с каталки 95-летнюю блокадницу
#Больница#Дети#Свердловская область#Семья#Младенец#Баня#ЧП#Госпитализация#Поселок#Роды#Свободный#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сугроб
Подпишитесь
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
Вчера, 11:07
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
Вчера, 09:55
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
20 декабря, 09:08
Ошибки в тендере: строительство исправительного центра в Тагиле пока не начнется
Вчера, 10:26
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
20 декабря, 06:45
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
20 декабря, 15:21