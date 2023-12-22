Девушка под Нижним Тагилом родила ребенка в бане и закопала его в сугробе

жительница Свердловской области втайне пришла на дачу своего свекра, где заперлась в бане и родила ребенка. В этот же день свекр тоже приехал и обнаружил девушку, которая держала малыша на руках. В тот момент, когда мужчина ушел за простынью, девушка закопала младенца в сугробе, пишет РЕН-ТВ.