Девушка под Нижним Тагилом родила ребенка в бане и закопала его в сугробе

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
жительница Свердловской области втайне пришла на дачу своего свекра, где заперлась в бане и родила ребенка. В этот же день свекр тоже приехал и обнаружил девушку, которая держала малыша на руках. В тот момент, когда мужчина ушел за простынью, девушка закопала младенца в сугробе, пишет РЕН-ТВ.
Хозяин дачи вместе с соседом вытащили из снега ребенка. Его госпитализировали в реанимацию Нижнего Тагила. Девушку тоже отвезли в больницу.
Известно, что семья девушки благополучная, в ней есть уже двое детей. Отец работает учителем, а мать до рождения детей работала продавцом в магазине. О ее третьей беременности в семье не знали, включая ее мужа.
По предположению одной из местных жительниц, свердловчанка могла избавиться от нового ребенка, так как супруг ей однажды сказал, что не хочет троих детей.
Напомним, в Екатеринбурге прохожий нашел в сугробе новорожденного ребенка, которого родила 20-летняя девушка, и отвез его в больницу. По словам девушки, она родила младенца после изнасилования. Сейчас ребенку оказывают медпомощь.