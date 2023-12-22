Экс-замминистра Дубровин из Свердловской области отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В СИЗО Дубровин пробудет до 27 февраля будущего года, сообщает Ура.ру. Гособвинитель, сообщая о необходимости поместить экс-чиновника под стражу, указывал на то, что у него нет российской регистрации.
Также он не обладает квартирами в стране. При этом у него есть множество связей со многими должностными лицами. Поэтому следствие предположило, что он как-то может повлиять на ход следствия.
Сам экс-чиновник требовал избрать ему либо запрет определенных действий, либо домашний арест. Жить он хотел в квартире своей жены. Жилье расположено в Академическом районе Екатеринбурга.
Экс-чиновник выразил уверенность, что жить там будет на накопления. Также помочь ему обещал сын. Однако сидеть ему придется в СИЗО, адвокаты бывшего чиновника планируют обжаловать решение.
Напомним, что Дубровин был задержан 14 декабря. В тот день он был уволен с поста зампреда правительства Забайкальского края. Причина, по которой его уволили — утрата доверия. С 16 декабря он находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что блогера Екатерину Уланову из Екатеринбурга не отправили в СИЗО. Она проходила по уголовному делу в качестве подозреваемой. Екатерину уличили в мошенничестве при продаже товаров в интернет-магазине. В результате блогера оставили на свободе.