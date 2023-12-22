Эксперты назвали алкоголь причиной большинства происшествий в новогодние праздники

«В России есть запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, но Новый год в этот список не входит. Если бы мы ограничили продажу алкоголя в новогодние каникулы, это помогло бы хотя бы уменьшить количество приобретаемого и выпиваемого алкоголя, так как много людей покупает его в процессе празднования», — отметила Курова.