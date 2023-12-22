Эксперты назвали алкоголь причиной большинства происшествий в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Большинство людей не представляют новогодние застолья без алкоголя. Однако стоит отметить, что алкоголь является причиной множества неприятностей и происшествий в праздничные дни. И все же люди продолжают приобретать его в огромных количествах.
Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По ее словам, каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя у взрослых, а каждое шестое — у подростков.
«В таких случаях мы часто сталкиваемся с особенной жестокостью: убийства, изнасилования, поджоги, грабежи, кражи. Новогодние дни являются наиболее напряженными для правоохранительных органов и медицинских работников. Поэтому я считаю, что следует ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы», — заявила Алла Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Анастасия Курова, врач-терапевт, высказала аналогичную точку зрения. По ее мнению, употребление алкоголя сокращает продолжительность жизни, может привести к неожиданной смерти, а также становится причиной аварий и потасовок.
«В России есть запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, но Новый год в этот список не входит. Если бы мы ограничили продажу алкоголя в новогодние каникулы, это помогло бы хотя бы уменьшить количество приобретаемого и выпиваемого алкоголя, так как много людей покупает его в процессе празднования», — отметила Курова.
Доктор также отметила, что взрослые, употребляющие алкоголь, оказывают влияние на своих детей, передавая им такую «социальную норму». В результате возраст начала употребления алкоголя среди подростков значительно снижается.
«Согласно статистике, Новый год является самым алкоголизированным праздником. Продажи алкоголя в этот период увеличиваются более чем на 100%, а люди начинают закупки с середины декабря. В новогодние праздники смертность от алкоголя значительно возрастает», — подчеркнула доктор.