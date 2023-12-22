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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Зимний каток в Ирбите превратился в бассейн

Фонтан, бассейн, ледовый городок и ель в одном месте в Ирбите

22 декабря 2023, 11:16
Фото: Midjourney

Зимний каток в Ирбите превратился в бассейн

В Ирбите большой каток стал бассейном.

На Бульваре Победы в Ирбите был оборудован каток, который в связи с погодными условиями превратился в бассейн, сообщает «Инцидент Ирбит».

Кроме того, на территории уживаются фонтаны, огромный медиаэкран, ледовый городок и новогодняя ель. О том, что будут делать с образовавшимся водоемом, пока не сообщается.

Схожая участь может коснуться и других ледовых объектов в регионе. В частности, сообщалось, что ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге.

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#Новогодние праздники#Новогодняя елка#Новогодние каникулы#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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