Фонтан, бассейн, ледовый городок и ель в одном месте в Ирбите

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На Бульваре Победы в Ирбите был оборудован каток, который в связи с погодными условиями превратился в бассейн, сообщает «Инцидент Ирбит».
Кроме того, на территории уживаются фонтаны, огромный медиаэкран, ледовый городок и новогодняя ель. О том, что будут делать с образовавшимся водоемом, пока не сообщается.
Схожая участь может коснуться и других ледовых объектов в регионе. В частности, сообщалось, что ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге.