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Дети из Верхней Салды посетили губернаторскую елку

Главную елку Свердловской области первыми посетили дети участников СВО

22 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI

Дети из Верхней Салды посетили губернаторскую елку

Юные жители из Верхней Салды 20 декабря побывали на губернаторской елке и посмотрели новогоднее представление.

Праздничное представление для детей участников специальной военной операции устроила резиденция Губернатора Свердловской области. Возможность посмотреть новогоднюю сказку «Под шелест сказочных страниц» подарило руководство области. В завершение визита детки получили подарки из рук сказочных новогодних волшебников, делится информацией на своей странице Вконтакте глава Верхней Салды Александр Маслов.

Фото: Александр Маслов

К поздравлением поздрастающего поколения присоединился заместитель главы региона Павел Креков.

В поддержку доброй новогодней традиции в 2023 году запланировано около 50 праздничных программ для детей участников специальной военной операции и ребят, которые нуждаются в особой заботе. На протяжении последних двух лет подобные мероприятия не проводились из-за ограничений связанных с коронавирусом.

Напоминаем, 2,5 тысячи детей из детских домов Свердловской области получат подарки к Новому году.

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