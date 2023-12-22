Главную елку Свердловской области первыми посетили дети участников СВО

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Праздничное представление для детей участников специальной военной операции устроила резиденция Губернатора Свердловской области. Возможность посмотреть новогоднюю сказку «Под шелест сказочных страниц» подарило руководство области. В завершение визита детки получили подарки из рук сказочных новогодних волшебников, делится информацией на своей странице Вконтакте глава Верхней Салды Александр Маслов.
К поздравлением поздрастающего поколения присоединился заместитель главы региона Павел Креков.
В поддержку доброй новогодней традиции в 2023 году запланировано около 50 праздничных программ для детей участников специальной военной операции и ребят, которые нуждаются в особой заботе. На протяжении последних двух лет подобные мероприятия не проводились из-за ограничений связанных с коронавирусом.
Напоминаем, 2,5 тысячи детей из детских домов Свердловской области получат подарки к Новому году.