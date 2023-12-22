Главную елку Свердловской области первыми посетили дети участников СВО

В поддержку доброй новогодней традиции в 2023 году запланировано около 50 праздничных программ для детей участников специальной военной операции и ребят, которые нуждаются в особой заботе. На протяжении последних двух лет подобные мероприятия не проводились из-за ограничений связанных с коронавирусом.