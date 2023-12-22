Катки массово закрываются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В том числе, перестал работать каток в парке Маяковского, сообщается в telegram-канале ЦПКиО. Причина — слишком теплая погода для катания на коньках.
Кроме того, о временном закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Они обещали открыться тогда, когда в город вновь придут минусовые температуры.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле начал таять ледовый городок. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Екатеринбурге.