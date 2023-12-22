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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Из-за потепления в Екатеринбурге закрылись катки

Катки массово закрываются в Екатеринбурге

22 декабря 2023, 12:34
Фото: Midjourney

Из-за потепления в Екатеринбурге закрылись катки

Из-за оттепели катки массово закрываются в Екатеринбурге. Такое заявление сделали сразу на нескольких ледовых аренах.

В том числе, перестал работать каток в парке Маяковского, сообщается в telegram-канале ЦПКиО. Причина — слишком теплая погода для катания на коньках.

Кроме того, о временном закрытии сообщили представители катков «Екатеринбург Арена» и «Радуга Парк». Они обещали открыться тогда, когда в город вновь придут минусовые температуры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле начал таять ледовый городок. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Екатеринбурге.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Потепление#Ледовый городок#Парк Маяковского#Природа#Каток#Катание#Фигурное катание#Оттепель#Екатеринбург#Катки#Дарья Сорокина
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