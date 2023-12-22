Компания пьяных подростков открыла стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Молодые люди находились в ресторане и употребляли алкоголь. В какой-то момент один из их компании якобы вынул пистолет, который произвел выстрел. По словам очевидца, то ли юноша случайно что-то нажал, то ли вытаскивал оружие неаккуратно, пишет Е1.