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Молодые люди устроили дебош в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Компания пьяных подростков открыла стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

22 декабря 2023, 03:51
Фото: 1MI

Молодые люди устроили дебош в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у одного из компании юношей в ресторане ТЦ «Гринвич» оказался пистолет, из которого был произведен выстрел. Инцидент случился 21 декабря 2023 года.

Молодые люди находились в ресторане и употребляли алкоголь. В какой-то момент один из их компании якобы вынул пистолет, который произвел выстрел. По словам очевидца, то ли юноша случайно что-то нажал, то ли вытаскивал оружие неаккуратно, пишет Е1.

Пистолет у екатеринбуржца изъяли местные охранники. На место ЧП приезжали сотрудники полиции и забрали его в отделение.

Сейчас опрашиваются задержанный и его законные представители. При этом сведения о стрельбе не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, 10 декабря 2023 года в Екатеринбурге посетитель бара устроил дебош и стрелял из травматического пистолета.

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