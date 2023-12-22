Компания пьяных подростков открыла стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Молодые люди находились в ресторане и употребляли алкоголь. В какой-то момент один из их компании якобы вынул пистолет, который произвел выстрел. По словам очевидца, то ли юноша случайно что-то нажал, то ли вытаскивал оружие неаккуратно, пишет Е1.
Пистолет у екатеринбуржца изъяли местные охранники. На место ЧП приезжали сотрудники полиции и забрали его в отделение.
Сейчас опрашиваются задержанный и его законные представители. При этом сведения о стрельбе не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, 10 декабря 2023 года в Екатеринбурге посетитель бара устроил дебош и стрелял из травматического пистолета.