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Прокуратура проверит перевозчика из-за высаженного ребенка в Краснотурьинске

Кондуктор высадил школьника из автобуса в поселке в Краснотурьинске

22 декабря 2023, 04:37
Фото: 1MI

Прокуратура проверит перевозчика из-за высаженного ребенка в Краснотурьинске

В поселке Медная шахта в Краснотурьинске кондуктор высадил 14-летнего подростка из автобуса No14, так как он не смог оплатить проезд картой.

Мальчик ехал домой после того, как у него закончилась тренировка. Он попытался оплатить поездку в общественном транспорте картой, однако оплата не прошла. В связи с этим кондуктор выгнал пассажира из автобуса.

При этом с мая 2021 года водитель и контролер не могут выгонять из автобуса, трамвая и троллейбуса детей до 16 лет, которые не смогли оплатить проезд и едут без взрослых, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки инцидента сотрудники надзорного органа примут соответствующее решение.

Напомним, 1 ноября 2023 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса выгнала 10-летнюю девочку, которая ехала к врачу, из-за того, что у нее не получилось оплатить картой поездку.

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