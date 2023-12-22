Кондуктор высадил школьника из автобуса в поселке в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:37
Мальчик ехал домой после того, как у него закончилась тренировка. Он попытался оплатить поездку в общественном транспорте картой, однако оплата не прошла. В связи с этим кондуктор выгнал пассажира из автобуса.
При этом с мая 2021 года водитель и контролер не могут выгонять из автобуса, трамвая и троллейбуса детей до 16 лет, которые не смогли оплатить проезд и едут без взрослых, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По итогам проверки инцидента сотрудники надзорного органа примут соответствующее решение.
Напомним, 1 ноября 2023 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса выгнала 10-летнюю девочку, которая ехала к врачу, из-за того, что у нее не получилось оплатить картой поездку.