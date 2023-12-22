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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Нижнем Тагиле из-за плюсовых температур начал таять ледовый городок

Ледовый городок на Театральной площади начал таять в Нижнем Тагиле

22 декабря 2023, 12:24
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле из-за плюсовых температур начал таять ледовый городок

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле было запланировано на 27 декабря. Однако за неделю до мероприятия в городе установились плюсовые температуры, из-за чего лед стал подтаивать.

Жители Нижнего Тагила сообщают о том, что ледовый городок на Театральной площади начал таять.

22 декабря шли мимо, везде вода кругом. С уже построенных скульптур и горок течет ручьем. Каток на проспекте Строителей совсем размок. Очень жалко и труд строителей, и вложенных финансов. Надеюсь, что погода будет благосклонна, и ледовый городок успеют открыть до нового года, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин Артем.
Фото: tagilcity.ru

Между тем, уже с воскресенья, 24 декабря, синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле минусовые температуры, в том числе и в дневное время.

Точная дата открытия ледового городка пока не определена. Оно может быть перенесено на другой день из-за погодных условий, — рассказала TagilCity.ru начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Напомним, в 2023 году на открытии ледового городка в Нижнем Тагиле не будет запускаться праздничный салют.

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