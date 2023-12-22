Мосту через Исеть в Екатеринбурге быть

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как сообщает глава департамента архитектуры Руслан Габдрахманов, вопрос создания моста вызывает споры, но он необходим. На правом берегу растет Екатеринбург-сити, потому транспортная доступности весьма важен.
Предполагается, что возможно будет прямая линия с метро. Эта идея будет реализована, сообщил Габдрахманов «Четвертому каналу». Отметим, что строительство моста обсуждается последние годы.
Ранее сообщалось, что понтонный мост на набережной Нижнего Тагила вызвал обсуждения. Проект моста вызвал споры среди депутатов города.