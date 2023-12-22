На Урале 5 дней разыскивается пропавший мужчина

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Житель Екатеринбурга исчез в Ленинском районе города. По сведениям поискового отряда «Прорыв», на пропавшем человеке были темные шапка, спортивные штаны и куртка. Кроме того, он был в белых кроссовках. Сообщается, что у пропавшего карие глаза и темно-русые волосы.
Сейчас екатеринбуржца ищут сотрудники правоохранительных органов и общественники.
Ранее сообщалось, что 58-летнюю женщину в тапочках четыре месяца ищут в Первоуральске. Она пропала еще в начале сентября текущего года.