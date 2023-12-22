На Урале 5 дней разыскивается пропавший мужчина

Житель Екатеринбурга исчез в Ленинском районе города. По сведениям поискового отряда «Прорыв», на пропавшем человеке были темные шапка, спортивные штаны и куртка. Кроме того, он был в белых кроссовках. Сообщается, что у пропавшего карие глаза и темно-русые волосы.