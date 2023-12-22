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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Екатеринбурге почти неделю разыскивают мужчину

На Урале 5 дней разыскивается пропавший мужчина

22 декабря 2023, 07:38
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге почти неделю разыскивают мужчину

В Екатеринбурге с середины декабря ищут мужчину, который бесследно исчез.

Житель Екатеринбурга исчез в Ленинском районе города. По сведениям поискового отряда «Прорыв», на пропавшем человеке были темные шапка, спортивные штаны и куртка. Кроме того, он был в белых кроссовках. Сообщается, что у пропавшего карие глаза и темно-русые волосы.

Сейчас екатеринбуржца ищут сотрудники правоохранительных органов и общественники.

Ранее сообщалось, что 58-летнюю женщину в тапочках четыре месяца ищут в Первоуральске. Она пропала еще в начале сентября текущего года.

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