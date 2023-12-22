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Posted 22 декабря 2023, 07:50

Published 22 декабря 2023, 07:50

Modified 22 декабря 2023, 07:52

Updated 22 декабря 2023, 07:52

После утечки данных в New York Times в Convex нагрянула проверка

New York Times обвинила Convex в покупке санкционного оборудования

22 декабря 2023, 07:50
Фото: Midjourney.

После утечки данных в New York Times в Convex нагрянула проверка

Газета The New York Times опубликовала новость, где утверждалось, что уральский провайдер Convex купил санкционное оборудование и установил его в кабинете ФСБ в Екатеринбурге.

Представители провайдера заявили, что никаких утечек не было, пишет Ура.ру.

Собеседник редакции рассказал, что многие телекоммуникационные компании научились работать в обход санкций. При этом зарубежные издания, по его словам, часто пишут подобные фейки. Внутри компании была проведена проверка и выяснилось, что утечки данных не было.

Источник также отмечает, что цена на оборудование после того, как были введены санкции, не сильно выросла. При этом никаких проблем с поставками нет.

The New York Times при этом ранее опубликовала статью, где сообщила, что Convex якобы пользуется техникой Cisco, а она запрещена к экспорту в США. По информации издания, компания разместила оборудование в 2022 году в офисе ФСБ в Екатеринбурге.

Напомним, ранее гендиректор УВЗ и само предприятие в Нижнем Тагиле попали под санкции США.

#Ирина Кирилова#Криминал#Провайдер#Обвинения#Екатеринбург#Инцидент
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