Ноль градусов и небольшой снег ожидаются на выходных в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Так, в субботу, 23 декабря, утром в городе будет 0…-2 градуса. Днем сохранится такая же температура. К вечеру будет -3 градуса. Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
В воскресенье, 24 декабря, утром ожидается -4 градуса, в обед -5 градусов, а вечером -4 градуса. В течение всего дня ожидается снег. Влажность воздуха в оба дня составит 90%. Световой день в среднем составит 6,5 часа.
Ранее сообщалось, что ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге. Потепление мешает скульпторам работать.