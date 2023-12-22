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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Ноль градусов и небольшой снег ожидаются на выходных в Нижнем Тагиле

Ноль градусов и небольшой снег ожидаются на выходных в Нижнем Тагиле

22 декабря 2023, 08:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле, в ближайшие выходные, 23–24 декабря, ожидается ноль градусов и небольшой снег.

Так, в субботу, 23 декабря, утром в городе будет 0…-2 градуса. Днем сохранится такая же температура. К вечеру будет -3 градуса. Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

В воскресенье, 24 декабря, утром ожидается -4 градуса, в обед -5 градусов, а вечером -4 градуса. В течение всего дня ожидается снег. Влажность воздуха в оба дня составит 90%. Световой день в среднем составит 6,5 часа.

Ранее сообщалось, что ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге. Потепление мешает скульпторам работать.

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