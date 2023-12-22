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Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге

Пенсионерка переходила через дорогу в Екатеринбурге и попала под машину

22 декабря 2023, 06:52
Фото: 1MI

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге

На улице Белинского в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. 78-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль.

В результате пенсионерка скончалась на месте происшествия, не дождавшись скорой. Об этом рассказали в ГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что автобус насмерть сбил женщину в Каменске-Уральском на глазах ее внучки. Женщине был 81 год. Это произошло 21 декабря на пешеходном переходе. Известно, что водитель начал движение, когда загорелся зеленый сигнал светофора, и не дал женщине завершить переход дороги.

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