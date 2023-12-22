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Городская больница №4 Нижнего Тагила потратит 2,7 млн рублей на покупку рентгена

Передвижной рентген-аппарат появится в горбольнице №4 Нижнего Тагила

22 декабря 2023, 10:58
Фото: 1MI

Городская больница №4 Нижнего Тагила потратит 2,7 млн рублей на покупку рентгена

Городская больница №4 Нижнего Тагила ищет поставщика медицинского оборудования для проведения рентгенографии.

На покупку одного рентгенографического аппарата администрация больницы готова выделить 2,7 млн рублей из внутренного бюджета. В технических требованиях к поставляемому оборудованию заявлено, агрегат должен быть передвижным, с выносным пультом управления и сенсорным экраном с функцией выбора телосложения пациента.

Сбор заявок от поставщиков продлится до 28 декабря. После начнутся конкурентные процедуры по определению подрядчика. Ранее в октябре 2023 года были получены три коммерческих предложения.

По договору закупа исполнитель должен будет привезти оборудование в течение 3 месяцев, установить его на месте и ввести в эксплуатацию. Обучение специалистов горбольницы работе на установке будут проводить на рабочем месте. Кроме того, поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание аппарата в течение 2 лет после его установки.

Напоминаем, на Руднике в здании поликлиники в 2024 году планируется провести капитальный ремонт за 63,2 млн рублей.

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