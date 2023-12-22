Передвижной рентген-аппарат появится в горбольнице №4 Нижнего Тагила

По договору закупа исполнитель должен будет привезти оборудование в течение 3 месяцев, установить его на месте и ввести в эксплуатацию. Обучение специалистов горбольницы работе на установке будут проводить на рабочем месте. Кроме того, поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание аппарата в течение 2 лет после его установки.