Передвижной рентген-аппарат появится в горбольнице №4 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На покупку одного рентгенографического аппарата администрация больницы готова выделить 2,7 млн рублей из внутренного бюджета. В технических требованиях к поставляемому оборудованию заявлено, агрегат должен быть передвижным, с выносным пультом управления и сенсорным экраном с функцией выбора телосложения пациента.
Сбор заявок от поставщиков продлится до 28 декабря. После начнутся конкурентные процедуры по определению подрядчика. Ранее в октябре 2023 года были получены три коммерческих предложения.
По договору закупа исполнитель должен будет привезти оборудование в течение 3 месяцев, установить его на месте и ввести в эксплуатацию. Обучение специалистов горбольницы работе на установке будут проводить на рабочем месте. Кроме того, поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание аппарата в течение 2 лет после его установки.
Напоминаем, на Руднике в здании поликлиники в 2024 году планируется провести капитальный ремонт за 63,2 млн рублей.