«Плакал» труд: ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге

Во второй половине декабря в Свердловском регионе произошла резкая смена погоды. Пришедшая оттепель повышает риск таяния ледяных фигур строящегося городка в Екатеринбурге, открытие которого запланировано 26 декабря. Ситуацией обеспокоены «ледяные зодчие». Но несмотря на обстоятельства, продолжают трудиться с соблюдением всех мер предосторожности.