«Плакал» труд: ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Во второй половине декабря в Свердловском регионе произошла резкая смена погоды. Пришедшая оттепель повышает риск таяния ледяных фигур строящегося городка в Екатеринбурге, открытие которого запланировано 26 декабря. Ситуацией обеспокоены «ледяные зодчие». Но несмотря на обстоятельства, продолжают трудиться с соблюдением всех мер предосторожности.
Если тепло сохранится, существует вероятность, что городок будет временно закрыт для посещения, считают специалисты.
Например, в Нижнем Тагиле участники симпозиума ледяных фигур уверены, что плюсовая температура даже лучше способствует скреплению ледяных блоков между собой.
Грядущая новогодняя ночь будет самой теплой, такой прогноз подготовили синоптики.