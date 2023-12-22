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Свердловчане рискуют остаться без ледяного городка из-за оттепели

«Плакал» труд: ледяной городок рискует растаять в Екатеринбурге

22 декабря 2023, 07:43

Свердловчане рискуют остаться без ледяного городка из-за оттепели

Аномальное тепло, пришедшее на Урал в декабре, мешает скульпторам закончить работу над ледовым городком в Екатеринбурге.

Во второй половине декабря в Свердловском регионе произошла резкая смена погоды. Пришедшая оттепель повышает риск таяния ледяных фигур строящегося городка в Екатеринбурге, открытие которого запланировано 26 декабря. Ситуацией обеспокоены «ледяные зодчие». Но несмотря на обстоятельства, продолжают трудиться с соблюдением всех мер предосторожности.

Если тепло сохранится, существует вероятность, что городок будет временно закрыт для посещения,  считают специалисты.

Например, в Нижнем Тагиле участники симпозиума ледяных фигур уверены, что плюсовая температура даже лучше способствует скреплению ледяных блоков между собой.

Грядущая новогодняя ночь будет самой теплой, такой прогноз подготовили синоптики.

Будет ли салют на открытии ледового городка в Екатеринбурге?
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