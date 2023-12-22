Погиб под машиной водителя с 33 штрафами: ночью в Арамиле произошло ДТП

Молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 21099, не предусмотренным полисом ОСАГО. В отношении него составлены два административных протокола. Стаж вождения составляет 1 год, к административной ответственности привлекался 33 раза, имеет 4 непогашенных штрафа. Факт опьянения не установлен.