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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Арамиле

Погиб под машиной водителя с 33 штрафами: ночью в Арамиле произошло ДТП

22 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Арамиле

Смертельное ДТП произошло в Арамиле ночью с 21 на 22 декабря. Мужчина 40 лет переходил проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса «девятки».

В результате ДТП гражданин скончался до прибытия бригады медиков. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, 19-летний водитель после проезда зебры заметил пешехода посреди проезжей части, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 21099, не предусмотренным полисом ОСАГО. В отношении него составлены два административных протокола. Стаж вождения составляет 1 год, к административной ответственности привлекался 33 раза, имеет 4 непогашенных штрафа. Факт опьянения не установлен.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены осмотр, замеры и составлены необходимые документы. По факту происшествия назначат экспертизы и будет установлено то, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части.

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