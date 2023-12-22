Погиб под машиной водителя с 33 штрафами: ночью в Арамиле произошло ДТП

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В результате ДТП гражданин скончался до прибытия бригады медиков. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Сотрудниками ГИБДД установлено, 19-летний водитель после проезда зебры заметил пешехода посреди проезжей части, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 21099, не предусмотренным полисом ОСАГО. В отношении него составлены два административных протокола. Стаж вождения составляет 1 год, к административной ответственности привлекался 33 раза, имеет 4 непогашенных штрафа. Факт опьянения не установлен.
На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены осмотр, замеры и составлены необходимые документы. По факту происшествия назначат экспертизы и будет установлено то, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части.
Ранее в Екатеринбурге на улице Белинского произошло ДТП с летальным исходом.