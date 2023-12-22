Развитие с цифрой: как на Сахалине и Курилах внедряют IT-технологии в жизнь людей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
— Александр Сергеевич, расскажите, какие итоги в 2023 году можно отметить в сфере цифровой трансформации в Сахалинской области?
— Сегодня Сахалинская область стала одним из лидеров России с точки зрения внедрения цифровых технологий в жизни и управления регионом. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что дела обстоят хорошо. Основная задача, которую мы ставим — это максимальное внедрение цифровых сервисов в повседневную жизнь для повышения качества жизни сахалинцев и курильчан. Сейчас мы можем говорить том, что запущено достаточно большое количество цифровых сервисов, которые успешно работают в регионе. Это, конечно, в первую очередь оказание государственных и муниципальных услуг в цифровом формате. IT-технологии активно внедряются в сферы строительства, производства, образования, здравоохранения. И мы продолжаем над этим работать.
— В чем выражена реальная польза цифровой трансформации для жителей Сахалинской области?
— Яркий пример — медицинские услуги. Ранее, чтобы получить талон к врачу, островитянам необходимо было вставать ранним утром, занимать очередь в поликлинике и надеяться, что им удастся относительно быстро получить талон к врачу. Сейчас любой житель Сахалинской области может получить талон к специалисту в режиме 24/7, позвонив по единому номеру 1-300. Если свободных «окон» к врачу нет, человеку предлагают воспользоваться услугами специалистов в другой поликлинике или ставят в лист ожидания — когда появляется талон, пациенту звонят и записывают на свободное время.
После посещения врача человеку звонит робот, чтобы узнать оценку качества работы специалиста. Отзыв пациента переводится в текст при помощи ИИ, анализируется и направляется в министерство здравоохранения Сахалинской области для принятия административных решений, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. Также у нас развивается телемедицина: помощь и консультирование по видеомосту от специалистов с большим медицинским стажем.
Аналогичным образом мы уже внедрили достаточно большое количество сервисов, которые успешно работают у нас в регионе. Они показали свою реальную эффективность с точки зрения улучшения качества жизни граждан.
— В Сахалинской области, как и во всей стране, сейчас очень востребованы IT-специалисты. Где найти столько профессионалов?
— Их надо воспитывать. Поэтому мы сейчас большую задачу решаем в партнерстве с министерством образования Сахалинской области и СахГУ. Внедряем обучающие программы со школьной скамьи. Например, запущен проект «500 школьников», который позволяет ученикам старших классов максимально углубиться в тему развития цифровых технологий. IT-специалисты — это в первую очередь молодые люди, выпускники школ и студенты. Поэтому мы сейчас большую работу проводим именно в этом направлении. Для более младших школьников проводим «Уроки цифры». И, конечно, развиваем курсы профессиональной подготовки и переподготовки для специалистов информационной индустрии, которые уже получили образование.
На самом деле, когда мы говорим о развитии IT-специалистов у нас в регионе, мы здесь рассматриваем несколько направлений. Первый момент — это не просто воспитание кадров, которые в дальнейшем могут уехать с острова. Мы создаем условия для того, чтобы те кадры и те специалисты, которых мы воспитываем, оставались здесь, у нас. Мы помогаем создавать высокооплачиваемые рабочие места для IT-специалистов на Сахалине, а также предоставляем им интересную работу. Например, мы сейчас создаем центр тестирования. Благодаря тому, что у нас разница с центральной полосой России составляет 8 часов, здесь уже можно вести серьезные
разработки — например, проводить работы, связанные с тестированием ПО.
— На развитие каких IT-технологий в Сахалинской области вы планируете сделать особую ставку в 2024 году?
— Я бы здесь не говорил о каком-то конкретном направлении. Сила цифровой трансформации заключается в том, что это должно быть комплексное решение. Мы в первую очередь говорим о тех сервисах, которые необходимы жителям Сахалинской области. Здесь достаточно широкий аспект: это применение технологии искусственного интеллекта, технологии работы с изображением и компьютерным зрением. Это повышение качества связи. На наш взгляд, надо развиваться и повышать доступность и качество представления услуг через цифровые сервисы.
— А если говорить об IT-отрасли в целом, помогают ли решения Сахалинской области развитию российского рынка информационных технологий?
— Бесспорно. Сахалинская область занимает лидирующее положение с точки зрения внедрение цифровых технологий, и мы являемся поставщиком решений для других регионов. К нам приезжают коллеги из других субъектов, смотрят на те сервисы, которые у нас внедрены и приносят пользу. После знакомства они также внедряют их у себя. У нас сейчас запущен большой проект дальнейшего развития «цифры» на островах, который позволит нам в ближайший год стать «витриной» с точки зрения применения сервисов на основе искусственного интеллекта, на основе машинного обучения и управления регионом на основе данных.