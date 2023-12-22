Родственники закопавшей в сугробе ребенка под Нижним Тагилом не знали о беременности

Он рассказал, что его невестка родила в бане, а затем засыпала младенца снегом, чтобы не забирать малыша домой. Сперва мужчина застал невестку с ребенком на руках. Это было ранним утром. Он дал ей одеяло, чтобы укрыться, и побежал за медиками и полицейскими, сообщили в пресс-службе СК.