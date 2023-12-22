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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:31

Родные бросившей ребенка в сугробе под Нижним Тагилом не знали о беременности

Родственники закопавшей в сугробе ребенка под Нижним Тагилом не знали о беременности

22 декабря 2023, 10:18
Фото: 1MI

Родные бросившей ребенка в сугробе под Нижним Тагилом не знали о беременности

В СК раскрыли подобности жизни матери, которая оставила малыша умирать в сугробе под Нижним Тагилом.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 20 декабря полицию города Свободный обратился 58-летний мужчина.

Он рассказал, что его невестка родила в бане, а затем засыпала младенца снегом, чтобы не забирать малыша домой. Сперва мужчина застал невестку с ребенком на руках. Это было ранним утром. Он дал ей одеяло, чтобы укрыться, и побежал за медиками и полицейскими, сообщили в пресс-службе СК.

Далее полицейский вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без грудничка. Его стали искать и нашли в сугробе.

Ребенка отогрели в доме. Затем его и роженицу отвезли в больницу. Оттуда их перенаправили в клинику Нижнего Тагила.

Младенец сейчас находится в реанимации. Известно, что муж роженицы — школьный учитель. У пары есть двое детей, которым 4 и 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Родные девушки после ЧП заявили, что даже не знали о том, что она была беременна. Тем временем материалы дела переданы в СК для дальнейших разбирательств.

Сама роженица также лежит в больнице. Она находится под охраной полиции. Отмечается, что мужу женщина сказала, что идет к доктору в клинику из-за проблемы со спиной. А сама пошла рожать в бане.

Ранее сообщалось, что найденную в сугробе в Серове девочку выписали из больницы. Девочка была счастлива вернуться домой. В злополучный день она пролежала в сугробе несколько часов, когда родителей не было рядом. Сначала девочка находилась в реанимации, а с 4 декабря в обычной палате.

Девушка под Нижним Тагилом родила ребенка в бане и закопала его в сугробе
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